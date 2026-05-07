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Beto Pereira visita Anastácio e Aquidauana, prestigia programa infantil reúne lideranças

Participou do lançamento do Ativamente Kids em Anastácio e foi recebido pelo prefeito Mauro do Atlântico em Aquidauana

Da redação

Publicado em 07/05/2026 às 08:11

Atualizado em 07/05/2026 às 08:20

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Beto Pereira integrou agendas locais em Aquidauana e Anastácio / Divulgação

O deputado estadual Beto Pereira (Republicanos-MS) cumpriu agenda nesta quarta-feira (6), nos municípios de Anastácio e Aquidauana, onde participou de eventos institucionais e se reuniu com lideranças políticas. A visita reforçou a interlocução do parlamentar com as gestões municipais da região.

Em Anastácio, Beto Pereira participou do lançamento do programa Ativamente Kids, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa oferece um espaço dedicado ao desenvolvimento, lazer e bem-estar das crianças. O evento de lançamento ocorreu no Parque Anastácio e contou com a presença de autoridades locais.

Durante a cerimônia, o deputado exaltou a administração do prefeito Manoel Aparecido da Silva, o Cido, e parabenizou o município pelos 61 anos de emancipação, que serão comemorados oficialmente no dia 8 de maio. O programa Ativamente Kids integra as ações da gestão municipal voltadas à promoção da saúde e qualidade de vida da população infantojuvenil.

Já no período noturno, Beto Pereira foi recebido para uma reunião na residência do prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico. O encontro reuniu as principais lideranças políticas da região e tratou de pautas de interesse dos dois municípios, que são considerados cidades-irmãs devido à proximidade geográfica e histórica. A agenda do deputado reforça seu compromisso com o desenvolvimento regional e o diálogo contínuo com os gestores municipais.

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