Bicicleta é furtada em supermercado de Anastácio

Um caso de furto movimentou o Supermercado Atlântico em Anastácio, no final da tarde de ontem (1).



Um funcionário do estabelecimento, ao sair do trabalho, percebeu que sua bicicleta havia desaparecido.



Segundo informações do boletim de ocorrência, câmeras de segurança registraram dois suspeitos no momento do ocorrido. Um homem de calça jeans clara, boné e camiseta de manga curta azul foi visto subindo na bicicleta da vítima, enquanto uma mulher montou em outra bicicleta.



Após investigações, os suspeitos foram localizados na Rua Onze de Outubro, no Bairro Nova Aquidauana, onde encontraram a bicicleta escondida no quintal de sua residência.



Inicialmente negando envolvimento, os suspeitos mudaram suas declarações ao serem confrontados com as imagens das câmeras de segurança do supermercado.



Diante das evidências, ambos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos legais necessários.