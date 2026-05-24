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Bolão de Anastácio fatura R$ 27 mil na Mega-Sena de 30 anos

Aposta feita na Center Lotérica acertou cinco dezenas no sorteio especial de 30 anos da Mega-Sena realizado neste domingo.

Redação

Publicado em 24/05/2026 às 13:37

Atualizado em 24/05/2026 às 13:50

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O concurso especial de 30 anos da Mega-Sena, realizado na manhã deste domingo (24), premiou apostadores de Mato Grosso do Sul com valores que, somados, ultrapassam R$ 125 mil apenas na faixa da quina. O prêmio principal do sorteio foi de R$ 336,3 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 03 – 30 – 33 – 35 – 45 – 47.

Em todo o Estado, 117 apostas foram premiadas entre quina e quadra. O maior prêmio sul-mato-grossense saiu para um apostador de Campo Grande, que fez um jogo com 10 números na Lotérica Moreninha e irá receber R$ 69.450,10 após acertar cinco dezenas.

Em Anastácio, um bolão registrado na Center Lotérica também teve destaque. Com oito cotas e aposta de sete números, o grupo acertou cinco dezenas e garantiu prêmio de R$ 27.780,00.

Outras duas apostas simples realizadas por moradores de Campo Grande, por meio da plataforma digital das Loterias Caixa, também acertaram a quina e receberão R$ 13.890,02 cada.

Na faixa de quatro acertos, dezenas de apostadores de Mato Grosso do Sul receberam R$ 311,65 cada. Também houve ganhadores em Anastácio, Aquidauana, Bonito, Bodoquena, Amambai, Água Clara, Caarapó e Bataguassu.

O sorteio especial teve dois vencedores na faixa principal. Uma aposta simples do Rio de Janeiro e um bolão de Fortaleza, no Ceará, dividiram o prêmio milionário. Cada aposta receberá R$ 168,1 milhões.

Criada em 1996, a Mega-Sena completa 30 anos como a principal loteria do país e já movimentou bilhões de reais em apostas ao longo de sua história.

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