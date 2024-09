Bombeiro de Anastácio ajuda salvar ninho de Ema do fogo; assista

Divulgação

Uma equipe de bombeiros do Mato Grosso do Sul, composta pelo anastaciano sargento Pereira Neto e outros três militares teve um importante papel no combate a um incêndio florestal em Costa Rica. Durante a operação, os profissionais não apenas controlaram o fogo, mas também resgataram um ninho de ema ameaçado pelas chamas.



O incêndio, que exigiu intenso trabalho noturno, contou com o apoio de voluntários locais. A equipe de bombeiros, envolvida na prevenção e combate a incêndios florestais, dedicou-se ao enfrentamento das chamas e posteriormente ao trabalho de rescaldo, que inclui a monitorização e prevenção de novos focos de incêndio.



Foi durante essa fase de rescaldo que os bombeiros localizaram o ninho de ema em uma área do pasto que havia sido recentemente atingida pelo incêndio. A equipe rapidamente se mobilizou para proteger o ninho, garantindo a segurança das aves que poderiam estar em risco devido ao fogo.



A operação exemplifica o comprometimento dos bombeiros com a proteção ambiental, além de sua atuação essencial em situações de emergência. A ação destacou não apenas a eficácia do trabalho da equipe, mas também a importância da colaboração entre as autoridades e a comunidade na preservação da fauna e flora locais durante desastres naturais.



Também participaram do salvamento o comandante da guarnição Tenente Saldanha, subtenente Adalto e o soldado Leon.

Veja o vídeo: