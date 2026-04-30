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Trânsito

Bombeiros atendem mulher e adolescente em acidente em Anastácio

Vítimas de 52 e 12 anos apresentavam escoriações leves e foram encaminhadas ao pronto-socorro em estado estável

Da redação

Publicado em 30/04/2026 às 15:44

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Quartel do Corpo de Bombeiros de Anastácio / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na manhã desta quarta-feira (29), uma ocorrência de sinistro de trânsito do tipo abalroamento (colisão lateral) no bairro Jardim Progresso, em Anastácio.

A guarnição foi acionada via Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB). Ao chegar ao local, os bombeiros constataram a presença de duas vítimas. A primeira, uma mulher de 52 anos, encontrava-se consciente, orientada, em pé e comunicativa, sem queixas de dores cervicais ou lombares, apresentando apenas escoriações em membros superiores e inferiores.

A segunda vítima, uma adolescente de 12 anos, também estava consciente e orientada, sem queixas de dores, com escoriação em membro superior direito.

Ambas foram submetidas a exame primário e secundário, conforme protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), não sendo constatadas alterações significativas. Diante do quadro clínico estável e considerando tratar-se de sinistro de baixo impacto, as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro, onde permaneceram sob cuidados da equipe médica de plantão, que foi devidamente informada sobre as condições das pacientes e a dinâmica do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da atenção redobrada no trânsito, especialmente em vias urbanas, e do uso correto dos equipamentos de segurança para minimizar lesões em caso de acidentes.

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