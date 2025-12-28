Acessibilidade

28 de Dezembro de 2025 • 12:29

Anastácio

Bombeiros atendem ocorrência de ataque de abelhas em Anastácio

Caso ocorreu na zona rural do município, na Estrada do Lageado

Redaçao

Publicado em 28/12/2025 às 07:30

abelha

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde desta quinta-feira (26), uma ocorrência de ataque de insetos, especificamente abelhas, na zona rural do município de Anastácio. O caso foi registrado na Rodovia MS-170, na região conhecida como Estrada do Lageado.

A equipe foi acionada por meio do para prestar atendimento a uma vítima do sexo masculino, identificada como U. S. G., de 37 anos. No momento da abordagem, o homem encontrava-se consciente, orientado e caminhando, tendo saído do veículo por meios próprios.

Durante a avaliação inicial, os bombeiros constataram que a vítima apresentava pele fria, palidez, sudorese e múltiplas marcas de picadas de abelhas, principalmente nas regiões das costas e do pescoço. A aferição dos sinais vitais indicou pressão arterial de 130/90 mmHg, pulso de 88 batimentos por minuto e saturação de oxigênio de 97%. O paciente informou ainda ter feito uso prévio de medicação antialérgica (loratadina).

Após a realização dos procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro, onde foi entregue aos cuidados da médica plantonista, Dra. Karen.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar reforça a orientação à população para que, em casos de ataques por insetos, especialmente em áreas rurais, evite qualquer tentativa de enfrentamento, afaste-se do local com segurança e acione imediatamente o socorro pelo telefone 193. A medida é fundamental para prevenir complicações, principalmente em situações que possam evoluir para reações alérgicas graves.

