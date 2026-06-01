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Trânsito

Bombeiros atendem três acidentes em Anastácio no domingo

Seis pessoas ficaram feridas em ocorrências envolvendo motocicletas e carros; vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional Estácio Muniz

Da redação

Publicado em 01/06/2026 às 16:39

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Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu três acidentes de trânsito na tarde deste domingo (31) em Anastácio, envolvendo motocicletas e carros. Seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Estácio Muniz.

A primeira ocorrência aconteceu no cruzamento da Rua Porto Geral com a Rua 27 de Julho, na região central de Anastácio. No local, as equipes encontraram duas vítimas caídas ao solo.

A primeira vítima, uma jovem de 20 anos que estava na garupa de uma das motocicletas, estava consciente e orientada, apresentando escoriações nos braços, joelhos e na cabeça, além de suspeita de fratura na clavícula esquerda. A segunda vítima, um jovem de 21 anos, também estava consciente, porém desorientado, com ferimento na região frontal da cabeça, escoriações no cotovelo direito e suspeita de fratura na clavícula esquerda.

Ambos os envolvidos estavam sem o capacete no momento do atendimento, uma vez que os equipamentos se desprenderam durante a queda provocada pela colisão. Após avaliação, realização dos primeiros socorros e imobilização, as vítimas foram encaminhadas ao hospital.

A segunda ocorrência aconteceu na rodovia MS-170, a aproximadamente cinco quilômetros da base operacional de Anastácio, envolvendo a colisão entre dois veículos.

A equipe de resgate prestou atendimento a um jovem de 19 anos, passageiro do banco dianteiro de um dos veículos envolvidos. A vítima estava consciente, orientada e já fora do automóvel no momento da chegada dos bombeiros.

Durante a avaliação, os militares constataram um ferimento na região frontal da cabeça. O jovem apresentava sinais de estresse, palidez e frequência cardíaca elevada. Ele informou que utilizava o cinto de segurança no momento da colisão. Após os procedimentos de primeiros socorros, controle do sangramento e avaliação completa, o paciente foi encaminhado ao Pronto-Socorro.

A terceira ocorrência aconteceu no cruzamento da Rua João Leite Ribeiro com a Avenida JK, na região central de Anastácio, envolvendo um carro e uma motocicleta.

No local, a equipe de resgate encontrou um jovem de 21 anos, condutor da motocicleta, consciente e orientado, deitado em uma calçada próxima ao local da colisão. A vítima relatou que, após a queda, conseguiu se levantar e, em seguida, deitou-se para aguardar atendimento.

Durante a avaliação, os bombeiros constataram ferimentos com cortes e escoriações no cotovelo, antebraço e dorso da mão esquerda. Após a realização dos procedimentos de primeiros socorros, controle do sangramento, avaliação completa e imobilização, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Estácio Muniz, onde permaneceu sob cuidados médicos.

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