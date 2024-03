Bombeiros combatem incêndio de residência em Anastácio

O Pantaneiro

Fogo em residência no bairro Jardim Campanário, em Anastácio, no fim da tarde de sexta-feira (29, mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu.

Vizinhos viram as chamas saindo da casa e acionaram a corporação. Os donos do local não estavam no momento.

A equipe dos Bombeiros combateu as chamas e foi feito o trabalho de rescaldo.