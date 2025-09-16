Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 11:21

Fogo

Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções em Anastácio

Fogo atingiu uma área de vegetação na Vila Santa Maria

Da redação

Publicado em 16/09/2025 às 09:59

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na Vila Santa Maria, em Anastácio, na noite de ontem (15), por volta das 19h15. O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para conter as chamas, que se espalharam rapidamente devido à vegetação alta e seca.

A guarnição realizou o combate direto ao fogo utilizando mochilas costais e o mangotinho da viatura, com foco na proteção das residências próximas e na segurança da população. Durante a ação, também foi feita a abertura de linhas de defesa ao redor da área atingida para conter o avanço do incêndio.

Segundo os bombeiros, a umidade mais elevada e a queda da temperatura durante a noite ajudaram a controlar a situação. Já na manhã desta terça-feira (16), as equipes retornaram ao local, nas proximidades do Morro Azul, para monitorar a área e evitar novos focos.

