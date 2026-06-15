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Trânsito

Bombeiros removem árvore que obstruía BR-262 na zona rural de Anastácio

Queda bloqueou meia pista no km 495, próximo à ponte sobre o Córrego Acogo

Da redação

Publicado em 15/06/2026 às 15:45

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Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realizou, na tarde de domingo (14), uma ação de corte e remoção de árvore que obstruía parcialmente a rodovia BR-262, na altura do km 495, próximo à ponte sobre o Córrego Acogo, na zona rural de Anastácio.

A ocorrência foi atendida após acionamento do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB). No local, os militares constataram que uma árvore havia caído sobre a rodovia, bloqueando meia pista e oferecendo risco aos usuários da via.

Com a área já sinalizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os bombeiros iniciaram o corte da árvore e a retirada dos galhos, contando com o apoio de dois agentes da PRF durante os trabalhos. Após a conclusão do serviço, a pista foi totalmente desobstruída e liberada para o tráfego de veículos em segurança. Não houve registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de os condutores redobrarem a atenção ao trafegar por rodovias, especialmente após períodos de chuva e ventos fortes, quando há maior risco de queda de árvores e outros obstáculos sobre a pista.

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