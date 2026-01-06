Bombeiros resgatam cão ferido preso em bueiro em Anastácio

Animal foi contido com uso de equipamento especializado e encaminhado para atendimento veterinário; caso é investigado por possível maus-tratos
No local, os militares constataram que o animal apresentava ferimentos e corria risco dentro da estrutura / Divulgação/Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar de Anastácio foi acionado na tarde desta segunda-feira, dia 5, para realizar o resgate de um cachorro que estava preso dentro de um bueiro. A solicitação partiu da Vigilância Sanitária do município, que acompanhou toda a operação.
A equipe deslocou-se até a Rua Projetada E, no bairro Cristo Rei, nas proximidades da Rua Rita de Souza. No local, os militares constataram que o animal apresentava ferimentos e corria risco dentro da estrutura.
Durante a avaliação, a guarnição identificou que o cão estava machucado e que havia risco de reação agressiva durante o resgate, como tentativas de mordida. Para garantir a segurança do animal e da equipe, foi utilizado um enforcador — equipamento próprio para contenção segura —, o que permitiu a retirada do cachorro sem agravamento de seus ferimentos.
Após o resgate, o animal foi entregue aos cuidados do CCZ (Centro de Controle de Zoonozes). No local, foi dada a garantia de queu o animal receberá o atendimento veterinário especializado no setor responsável.
A Vigilância Sanitária de Anastácio comunicou ainda que está investigando a origem do ocorrido, com atenção à possibilidade de o animal ter sido vítima de maus-tratos. O caso segue em apuração pelas autoridades competentes.
O Corpo de Bombeiros reforça a importância de acionar os órgãos responsáveis em situações que envolvam risco a animais, evitando tentativas de resgate sem equipamento ou treinamento adequado, o que pode colocar tanto a pessoa quanto o animal em perigo.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Anastácio
Diversos bairros de Anastácio e Aquidauana ficaram sem energia nesta sexta-feira (02)
Transporte
Projeto integra pacote de R$ 250 milhões em investimentos para a nova malha aeroviária sul-mato-grossense
Ainda dá tempo
Ao todo, o certame abrange 17 cargos, com vagas para professores
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS