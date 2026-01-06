Bombeiros resgatam cão ferido preso em bueiro em Anastácio

No local, os militares constataram que o animal apresentava ferimentos e corria risco dentro da estrutura / Divulgação/Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Anastácio foi acionado na tarde desta segunda-feira, dia 5, para realizar o resgate de um cachorro que estava preso dentro de um bueiro. A solicitação partiu da Vigilância Sanitária do município, que acompanhou toda a operação.

A equipe deslocou-se até a Rua Projetada E, no bairro Cristo Rei, nas proximidades da Rua Rita de Souza. No local, os militares constataram que o animal apresentava ferimentos e corria risco dentro da estrutura.

Durante a avaliação, a guarnição identificou que o cão estava machucado e que havia risco de reação agressiva durante o resgate, como tentativas de mordida. Para garantir a segurança do animal e da equipe, foi utilizado um enforcador — equipamento próprio para contenção segura —, o que permitiu a retirada do cachorro sem agravamento de seus ferimentos.

Após o resgate, o animal foi entregue aos cuidados do CCZ (Centro de Controle de Zoonozes). No local, foi dada a garantia de queu o animal receberá o atendimento veterinário especializado no setor responsável.

A Vigilância Sanitária de Anastácio comunicou ainda que está investigando a origem do ocorrido, com atenção à possibilidade de o animal ter sido vítima de maus-tratos. O caso segue em apuração pelas autoridades competentes.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de acionar os órgãos responsáveis em situações que envolvam risco a animais, evitando tentativas de resgate sem equipamento ou treinamento adequado, o que pode colocar tanto a pessoa quanto o animal em perigo.

