Bombeiros resgatam de animais em locais de difícil acesso em Anastácio

O Corpo de Bombeiros Militar reforça à população que, ao se deparar com animais presos em locais confinados, de risco ou de difícil acesso, a atitude mais segura é não tentar o resgate por conta própria / Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, entre a noite de sexta-feira (17) e a tarde de sábado (18), duas ocorrências envolvendo animais em situações de risco no município de Anastácio. Os casos, que exigiram intervenção técnica, aconteceram em bueiros e tubulações, locais de difícil acesso para um resgate convencional.

A primeira situação foi registrada por volta das 21h de sábado, no bairro Vila Juci. Ao chegar ao local, os militares constataram que uma gata havia dado à luz dentro de um bueiro. Um dos filhotes já havia sido retirado pela mãe, mas outros dois permaneciam no interior da tubulação, em um espaço estreito e inacessível para a equipe. Diante da impossibilidade de retirá-los naquele momento, os bombeiros orientaram a moradora que acionou o serviço a acomodar o filhote resgatado em segurança e a acionar novamente o 193 caso a gata não conseguisse retirar os demais.

O segundo atendimento ocorreu no domingo, por volta das 14h40, no bairro Centro. No local, uma gata estava do lado de fora de uma rede de esgoto pluvial, enquanto um de seus filhotes estava preso dentro da tubulação. Desta vez, utilizando os procedimentos adequados, a guarnição conseguiu resgatar o filhote com vida, que foi entregue à solicitante do socorro.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça à população que, ao se deparar com animais presos em locais confinados, de risco ou de difícil acesso, a atitude mais segura é não tentar o resgate por conta própria. A orientação é acionar imediatamente o número 193, permitindo que os profissionais realizem a intervenção com a técnica e os equipamentos adequados, garantindo a integridade tanto do animal quanto do cidadão.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!