Bonito inicia aplicaÃ§Ã£o de fumacÃª para combater o Aedes aegypti

O objetivo do serviÃ§o Ã© reduzir a populaÃ§Ã£o de mosquitos adultos, especialmente as fÃªmeas
Para garantir maior eficÃ¡cia da aplicaÃ§Ã£o, a orientaÃ§Ã£o Ã© que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do fumacÃª / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bonito
A Prefeitura de Bonito inicia, a partir desta quinta-feira (26), a aplicação de inseticida por meio do fumacê em todos os bairros do município. A ação faz parte das estratégias contínuas de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.
O objetivo do serviço é reduzir a população de mosquitos adultos, especialmente as fêmeas do Aedes aegypti, responsáveis pela transmissão dessas enfermidades. O inseticida atua diretamente nesses insetos, contribuindo para a diminuição dos riscos à saúde pública.
Para garantir maior eficácia da aplicação, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do fumacê. Isso permite que o produto alcance áreas internas onde há maior probabilidade de presença do mosquito.
A Prefeitura ressalta que as condições climáticas podem interferir na execução do serviço. Em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, a aplicação poderá ser adiada ou suspensa, uma vez que esses fatores comprometem a dispersão adequada do inseticida.
O serviço será realizado no início da manhã e no fim da tarde, horários considerados mais adequados para a aplicação do inseticida.
Além das ações de combate, a Prefeitura alerta a população para os principais sintomas das doenças transmitidas pelo mosquito. A dengue pode causar febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de manchas vermelhas na pele. Já a zika geralmente apresenta febre mais baixa, coceira, manchas no corpo e olhos avermelhados. A chikungunya tem como principal característica as dores intensas nas articulações, podendo causar também febre alta e cansaço.
Ao apresentar qualquer um desses sintomas, é fundamental procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível para avaliação e atendimento adequado.
A administração municipal reforça que o fumacê é uma medida complementar e que a participação da população é fundamental. A recomendação é eliminar água parada e manter quintais e terrenos limpos, contribuindo de forma efetiva para o controle do mosquito.
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