Acessibilidade

26 de MarÃ§o de 2026 • 21:32

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
SaÃºde

Bonito inicia aplicaÃ§Ã£o de fumacÃª para combater o Aedes aegypti

O objetivo do serviÃ§o Ã© reduzir a populaÃ§Ã£o de mosquitos adultos, especialmente as fÃªmeas

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 26/03/2026 Ã s 16:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Para garantir maior eficÃ¡cia da aplicaÃ§Ã£o, a orientaÃ§Ã£o Ã© que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do fumacÃª / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito inicia, a partir desta quinta-feira (26), a aplicação de inseticida por meio do fumacê em todos os bairros do município. A ação faz parte das estratégias contínuas de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

O objetivo do serviço é reduzir a população de mosquitos adultos, especialmente as fêmeas do Aedes aegypti, responsáveis pela transmissão dessas enfermidades. O inseticida atua diretamente nesses insetos, contribuindo para a diminuição dos riscos à saúde pública.

Para garantir maior eficácia da aplicação, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do fumacê. Isso permite que o produto alcance áreas internas onde há maior probabilidade de presença do mosquito.

A Prefeitura ressalta que as condições climáticas podem interferir na execução do serviço. Em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, a aplicação poderá ser adiada ou suspensa, uma vez que esses fatores comprometem a dispersão adequada do inseticida.

O serviço será realizado no início da manhã e no fim da tarde, horários considerados mais adequados para a aplicação do inseticida.

Além das ações de combate, a Prefeitura alerta a população para os principais sintomas das doenças transmitidas pelo mosquito. A dengue pode causar febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de manchas vermelhas na pele. Já a zika geralmente apresenta febre mais baixa, coceira, manchas no corpo e olhos avermelhados. A chikungunya tem como principal característica as dores intensas nas articulações, podendo causar também febre alta e cansaço.

Ao apresentar qualquer um desses sintomas, é fundamental procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível para avaliação e atendimento adequado.

A administração municipal reforça que o fumacê é uma medida complementar e que a participação da população é fundamental. A recomendação é eliminar água parada e manter quintais e terrenos limpos, contribuindo de forma efetiva para o controle do mosquito.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

SaÃºde

AnastÃ¡cio recebe duas bombas costais motorizadas para reforÃ§ar combate Ã s arboviroses

SaÃºde

Centro promove encontro de cinoterapia em AnastÃ¡cio com cÃ£es da PolÃ­cia Militar

SaÃºde

Programa Ativamente de AnastÃ¡cio Ã© ampliado e leva atividades fÃ­sicas Ã  zona rural

Iniciativa comeÃ§ou na segunda-feira (23) na ESF da ColÃ´nia VeredÃ£o e deve ser expandida para outras unidades rurais; secretÃ¡rio de SaÃºde participou dos exercÃ­cios

Cuidado

AnastÃ¡cioÂ lanÃ§a "Dia B" do Brasil Sorridente com mutirÃ£o de saÃºde bucal

Publicidade

Acompanhamento

SaÃºde intensifica aÃ§Ãµes do Hiperdia em unidades da zona rural e urbana de AnastÃ¡cio

ÃšLTIMAS

SaÃºde

Profissionais de saÃºde de Aquidauana recebem capacitaÃ§Ã£o da prefeitura

Segunda turma participou de formaÃ§Ã£o nos dias 24 e 25 com foco em boas prÃ¡ticas e seguranÃ§a na imunizaÃ§Ã£o

Cidadania

Aquidauana promove Feira da Nova nesta sexta-feiraÂ com mÃºsica e gastronomia

Evento gratuito serÃ¡ realizado no bairro Nova Aquidauana a partir das 18h e terÃ¡ comoÂ atraÃ§Ã£o o Grupo Nosso BalanÃ§o-MS

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo