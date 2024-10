Borracheiro de Anastácio morre em acidente de moto; vídeo mostra farol apagado

Arquivo Pessoal

Luiz Fernando Barbosa Guimarães, de 22 anos, morador de Anastácio e borracheiro, morreu na noite de sábado (19) após um grave acidente de trânsito no centro da cidade.



Um vídeo de câmera de segurança divulgado posteriormente revelou que a motocicleta conduzida pelo jovem estava com o farol apagado no momento da colisão, o que pode ter contribuído para o trágico desfecho.



De acordo com a ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 21h, na Rua Vinte e Sete de Julho, Luiz Fernando pilotava sua motocicleta no sentido centro-bairro, quando colidiu com uma carreta estacionada na via pública.

O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local e conduziu Luiz Fernando ao Pronto Socorro de Aquidauana. No entanto, o jovem não resistiu aos ferimentos.

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local capturaram o momento exato do acidente, mostrando que o farol da motocicleta estava apagado enquanto Luiz Fernando trafegava pela via. Esse detalhe pode ter prejudicado sua visibilidade e contribuído para que ele não percebesse o caminhão estacionado a tempo de evitar a colisão.

O impacto da batida foi tão forte que a motocicleta ficou bastante danificada. No local do acidente, os procedimentos foram realizados pelos policiais, e, por conta da descaracterização da cena, a perícia técnica não foi acionada.

Luiz Fernando era conhecido em Anastácio por seu trabalho como borracheiro. A perda do jovem comoveu familiares, amigos e moradores da cidade, que lamentam a tragédia. As investigações continuam para esclarecer todos os fatores que levaram ao acidente.