Briga com arma branca resulta em ferido e prisão em Anastácio

Divulgação

A Polícia Militar foi acionada, no dia 12, para atender uma briga com arma branca, no Jardim Campanário, Anastácio.

No local, uma equipe de regaste do Corpo de Bombeiros já estava prestando o atendimento a vítima, de 46 anos, que tinha levado um golpe de faca na coxa direita, que populares relataram que os envolvidos estavam consumindo bebidas destiladas (pinga) e que a briga teria ocorrido por motivos fúteis.

O autor de 47 anos foi encontrado dentro da sua residência com a faca usada para o delito em punho, que foi dada ordem para o mesmo soltar o objeto, indagado o motivo da briga o mesmo não quis relatar o fato.

Que diante dos fatos, o autor foi encaminhado para a delegacia da polícia civil para os procedimentos.