Briga entre vizinhas alcoolizadas mobiliza PM em Anastácio

Delegacia de Anastácio / Divulgação

Duas mulheres, uma de 38 e outra de 42 anos, entraram em vias de fato e a briga mobilizou a equipe da Polícia Militar de Anastácio, na rua Cogo, no fim da tarde de ontem (14).



Segundo informações policiais, as duas estavam entre amigos em uma confraternização e ingeriram bebida alcoólica durante o dia.



No fim da tarde, todos os conhecidos foram embora e a mulher de 38 anos recebeu uma ligação de um colega dizendo que sua amiga, a mulher de 42 anos, retornou à casa onde ocorreu a festa. Ela estava alterada, gritava e xingava as pessoas da residência.



A colega voltou ao local, mas foi impedida de entrar pela mulher, sendo que o dedo dela foi fechado na porta, fazendo com que machucasse sua unha.



Enfurecida, uma partiu para cima da outra, as duas caíram no chão e começaram a se estapear, entrando assim em vias de fato.



A Polícia Militar foi acionada e conteve a briga. Entretanto, a mulher de 42 anos tentou se desvencilhar dos policiais para agredir a colega diversas vezes.



As duas foram levadas à delegacia de Polícia Civil. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.