Câmara de Anastácio homenageia perito por atuar em identificação de casal desaparecido

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A homenagem reconhece o relevante e criterioso trabalho técnico realizado pelo perito na análise dos vestígios (ossadas) encontrados nas proximidades da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, na região do Taboco, em Aquidauana. Os restos mortais foram devidamente coletados, analisados e processados pela equipe técnica, sendo posteriormente encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), contribuindo de forma decisiva para a elucidação do caso de desaparecimento do casal Aguinaldo de Oliveira da Silva Júnior e Amanda Cristina Galhardo Martins, ocorrido há 12 anos.

A Câmara Municipal de Anastácio aprovou, na Sessão Ordinária desta terça-feira (12), a Moção de Reconhecimento e Aplausos n.º 015/2026 ao agente de polícia científica Anderson Antônio de Carvalho, integrante da Unidade Regional de Perícia e Identificação da Polícia Civil de Aquidauana e Anastácio. A proposição foi de autoria do vereador Professor Aldo José dos Santos (PV), com subscrição dos demais vereadores e da vereadora.

O episódio gerou grande comoção e repercussão social em toda a região à época. O trabalho desenvolvido, segundo a Câmara, demonstra elevado nível de competência, responsabilidade e compromisso com a verdade dos fatos, evidenciando a importância da perícia técnica na promoção da justiça e no esclarecimento de casos complexos, trazendo respostas à sociedade e, sobretudo, às famílias envolvidas.

Na moção, a Casa de Leis reconhece e enaltece a atuação exemplar da equipe da Unidade Regional de Perícia e Identificação da Polícia Civil de Aquidauana e Anastácio, pelo profissionalismo, dedicação e contribuição essencial à segurança pública e à justiça.

O caso do desaparecimento do casal, ocorrido em 24 de janeiro de 2014, voltou à tona em abril deste ano, quando uma ossada e uma motocicleta parcialmente enterrada foram encontradas na propriedade rural. O IML confirmou posteriormente que apenas uma ossada foi localizada. As investigações apontam para a possível autoria de um funcionário da fazenda à época, que já responde a processo por homicídio em liberdade.

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