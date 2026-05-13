Acessibilidade

13 de Maio de 2026 • 17:51

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia Científica

Câmara de Anastácio homenageia perito por atuar em identificação de casal desaparecido

PC Anderson Antônio de Carvalho foi homenageado pelo trabalho técnico na coleta e análise de vestígios na Fazenda Nossa Senhora Aparecida

Da redação

Publicado em 13/05/2026 às 14:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A Câmara Municipal de Anastácio aprovou, na Sessão Ordinária desta terça-feira (12), a Moção de Reconhecimento e Aplausos n.º 015/2026 ao agente de polícia científica Anderson Antônio de Carvalho, integrante da Unidade Regional de Perícia e Identificação da Polícia Civil de Aquidauana e Anastácio. A proposição foi de autoria do vereador Professor Aldo José dos Santos (PV), com subscrição dos demais vereadores e da vereadora.

A homenagem reconhece o relevante e criterioso trabalho técnico realizado pelo perito na análise dos vestígios (ossadas) encontrados nas proximidades da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, na região do Taboco, em Aquidauana. Os restos mortais foram devidamente coletados, analisados e processados pela equipe técnica, sendo posteriormente encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), contribuindo de forma decisiva para a elucidação do caso de desaparecimento do casal Aguinaldo de Oliveira da Silva Júnior e Amanda Cristina Galhardo Martins, ocorrido há 12 anos.

Leia Também

• IML confirma que ossada encontrada em fazenda no Taboco é de uma única pessoa

• Mistério de mais de uma década pode estar perto do fim em Aquidauana: ossada humana e moto enterrada

O episódio gerou grande comoção e repercussão social em toda a região à época. O trabalho desenvolvido, segundo a Câmara, demonstra elevado nível de competência, responsabilidade e compromisso com a verdade dos fatos, evidenciando a importância da perícia técnica na promoção da justiça e no esclarecimento de casos complexos, trazendo respostas à sociedade e, sobretudo, às famílias envolvidas.

Na moção, a Casa de Leis reconhece e enaltece a atuação exemplar da equipe da Unidade Regional de Perícia e Identificação da Polícia Civil de Aquidauana e Anastácio, pelo profissionalismo, dedicação e contribuição essencial à segurança pública e à justiça.

O caso do desaparecimento do casal, ocorrido em 24 de janeiro de 2014, voltou à tona em abril deste ano, quando uma ossada e uma motocicleta parcialmente enterrada foram encontradas na propriedade rural. O IML confirmou posteriormente que apenas uma ossada foi localizada. As investigações apontam para a possível autoria de um funcionário da fazenda à época, que já responde a processo por homicídio em liberdade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Desenvolvimento

Sebrae Móvel chega a Anastácio com atendimento para MEIs e pequenos empreendedores

Trânsito

Cinco pessoas ficam feridas em acidente em Anastácio

Trânsito

Jovem de 20 anos fica ferido em colisão entre carro e moto em Anastácio

Vítima foi encontrada sem capacete com suspeita de luxação no ombro e escoriações

FORTES CHUVAS

Show de João Gomes em Anastácio será remarcado para julho, anuncia cantor

Publicidade

ESTRAGOS

Forte chuva provoca desabamento de parte do muro do Cemitério de Anastácio

ÚLTIMAS

Homenagem

"Babalu fez parte da minha infância": a despedida emocionada de um filho de Aquidauana

Aos 42 anos, mecânico industrial relembra com carinho os encontros com Oliria de Paula Berto, a Babalu, e conta como as lembranças da terra natal ainda confortam seu coração

Pantanal Tech 2026

Aquidauana sedia maior encontro de inovação e sustentabilidade do bioma de 3 a 7 de julho

Evento gratuito terá atrações culturais, tecnologia, esporte, gastronomia, cavalgada, corrida pedestre e serviços à população

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo