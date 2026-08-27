Caminhada pelo fim do feminicídio mobiliza população em Anastácio

Caminhada marcou momento emblemático do Agosto Lilás em Anastácio / O Pantaneiro

Dezenas de pessoas marcaram presença na "Caminhada Agosto Lilás – Pela Paz em Casa e pelo Fim do Feminicídio", realizada no fim da tarde desta quarta-feira (26), em Anastácio. A mobilização contou com a participação de autoridades, representantes de entidades, projetos e organizações sociais.

A iniciativa foi promovida pelo Fórum da Comarca local, em parceria com a Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Assistência Social e da Coordenadoria da Mulher.

Os participantes saíram da Praça Arandu e percorreram as ruas da cidade, com uma parada em frente ao Paço Municipal para pronunciamentos e ações de conscientização.

O trajeto terminou no Fórum da Comarca de Anastácio, onde a mobilização reforçou a necessidade de unir poder público, instituições e sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher.

Participaram da caminhada o juiz da Comarca de Anastácio, Luciano Pedro Belladeli; o presidente da Câmara Municipal, vereador Lincoln Pellicioni (PSDB); os vereadores Fabiano da Silva (PSD) e Professor Aldo José (PV); a secretária de Assistência Social, Mary Beltrão; além de demais secretários municipais, autoridades civis e militares de Anastácio e Aquidauana e representantes das instituições participantes.

A ação integra a campanha Agosto Lilás e destacou a importância da informação, da denúncia e da atuação conjunta para ampliar a proteção às mulheres e prevenir novos casos de violência.

O ato também ocorreu em um cenário de alerta em Mato Grosso do Sul, que registrou 24 feminicídios entre janeiro e agosto deste ano. Aquidauana e Anastácio tiveram, cada um, um caso registrado em 2026, reforçando a necessidade de manter o tema em evidência e ampliar as ações de prevenção.

A galeria completa de fotos do evento já está disponível em O Pantaneiro, além de vídeos exclusivos nas redes sociais do site.