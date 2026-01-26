Caminhão sai da pista na BR-262 após quebra de barra de direção em Anastácio

A falha mecânica teria feito com que o motorista perdesse o controle da direção, resultando na saída da pista / O Pantaneiro/João Éric

Um caminhão de uma transportadora com filial em Anastácio saiu da pista e colidiu contra uma árvore na tarde desta sexta-feira (26), por volta das 17 horas. O acidente ocorreu nas proximidades do Posto da Polícia Militar Ambiental (PMA) na rodovia BR-262, no município de Anastácio.

Segundo informações preliminares, a causa do sinistro foi a quebra da barra de direção do veículo. A falha mecânica teria feito com que o motorista perdesse o controle da direção, resultando na saída da pista. O condutor, que retornava de Corumbá com destino a Campo Grande, não sofreu ferimentos.

O acidente mobilizou equipes de socorro e de trânsito para o local. A ocorrência reforça a importância da manutenção preventiva dos veículos, especialmente daqueles que trafegam em longas distâncias, como é o caso dos caminhões. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve investigar as circunstâncias exatas do fato. Não há informações sobre danos ambientais ou outros prejuízos causados pela colisão.

