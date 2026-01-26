Acessibilidade

27 de Janeiro de 2026 • 00:04

Buscar

Últimas notícias
X
Acidente

Caminhão sai da pista na BR-262 após quebra de barra de direção em Anastácio

A ocorrência reforça a importância da manutenção preventiva dos veículos, especialmente daqueles que trafegam em longas distâncias

Da redação

Publicado em 26/01/2026 às 18:49

Atualizado em 26/01/2026 às 18:52

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A falha mecânica teria feito com que o motorista perdesse o controle da direção, resultando na saída da pista / O Pantaneiro/João Éric

Um caminhão de uma transportadora com filial em Anastácio saiu da pista e colidiu contra uma árvore na tarde desta sexta-feira (26), por volta das 17 horas. O acidente ocorreu nas proximidades do Posto da Polícia Militar Ambiental (PMA) na rodovia BR-262, no município de Anastácio.

Segundo informações preliminares, a causa do sinistro foi a quebra da barra de direção do veículo. A falha mecânica teria feito com que o motorista perdesse o controle da direção, resultando na saída da pista. O condutor, que retornava de Corumbá com destino a Campo Grande, não sofreu ferimentos.

O acidente mobilizou equipes de socorro e de trânsito para o local. A ocorrência reforça a importância da manutenção preventiva dos veículos, especialmente daqueles que trafegam em longas distâncias, como é o caso dos caminhões. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve investigar as circunstâncias exatas do fato. Não há informações sobre danos ambientais ou outros prejuízos causados pela colisão.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tempo

Calor predomina em Aquidauana neste domingo

Respeito à vida

Uso de bicicletas elétricas em Anastácio motiva campanha por trânsito seguro

Cidadania

Ação intersetorial leva serviços essenciais ao Distrito de Águas do Miranda

A iniciativa busca aproximar a gestão municipal da comunidade, garantindo que direitos e benefícios cheguem a quem mais precisa

Ações em campo

Anastácio abre processo seletivo para agentes de saúde e endemias

Publicidade

Bombeiros

Gestante é socorrida após agressão física em Anastácio

ÚLTIMAS

Reconhecimento popular

Matérias do O Pantaneiro são tema de provas do Processo Seletivo em Aquidauana

Diversas questões abordaram reportagens publicadas, entre elas uma sobre o projeto Geladeira Literária

Violência contra Mulher

Vítima de feminicídio é identificada em Corumbá e ex-companheiro preso

Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi morta a golpes de madeira na noite deste sábado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo