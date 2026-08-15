Caminhoneiro é salvo após resgate complexo no novo trevo da BR-262

Operação de resgate se estendeu até o fim da tarde desta sexta-feira / O Pantaneiro

Uma ação coordenada garantiu o resgate com vida do motorista que ficou preso às ferragens após o tombamento de um caminhão, na tarde desta sexta-feira (14), no novo trevo da BR-262 com a BR-419, em Anastácio. O trabalho mobilizou a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Exército Brasileiro.

A reportagem de O Pantaneiro acompanhou o atendimento no local do acidente, na BR-262, que exigiu uma operação de maior complexidade para que as equipes conseguissem acessar e retirar a vítima, 33 anos, com segurança. Diante das condições do veículo, foi necessário o emprego de equipamento especializado do 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate – Carlos Camisão).

A atuação do 2º Sargento Leandro Viana, utilizando uma viatura guindaste do tipo munck, foi fundamental para a remoção dos escombros e a desobstrução da área, permitindo que as equipes de salvamento avançassem no atendimento ao caminhoneiro.

O trabalho conjunto envolveu desde o atendimento inicial e a preparação da área até a operação para liberar o motorista que permanecia preso às ferragens. Após a retirada, a vítima recebeu atendimento das equipes de emergência e foi encaminhada consciente ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana.

O acidente havia mobilizado, inicialmente, PRF, Bombeiros e Samu. O caminhão boiadeiro tombou próximo ao novo trevo, e os bovinos que eram transportados ficaram espalhados nas proximidades da rodovia, aumentando a complexidade da ocorrência e exigindo atenção dos condutores que passavam pelo local.

Segundo acidente em poucos dias

O tombamento do caminhão ocorreu poucos dias depois de outro acidente grave no mesmo trecho. No último domingo (09), uma colisão frontal entre um Honda Civic e um Hyundai HB20, também no novo trevo da BR-262 com a BR-419, mobilizou equipes de emergência.

Na ocasião, nove pessoas estavam nos dois veículos. Um dos carros pegou fogo após a colisão, mas não houve registro de fatalidade.