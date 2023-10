Caminhoneiros são sequestrado e mantido em cárcere por 24h em Anastácio

2ª Cia PM de Anastácio / João Erick / O Pantaneiro

Três caminhoneiros, cujas idades não foram divulgadas, foram sequestrados e mantidos em cárcere por um grupo de criminosos. Os motoristas caíram no golpe do falso frete, que ocorreu na cidade de Anastácio.

Segundo informações da Polícia Militar, os caminhoneiros foram acionados via telefone para transportar uma suposta carga de grãos para fora do estado. Eles saíram de suas cidades e vieram até Anastácio.

Os bandidos combinaram com as vítimas para o mesmo dia, que seria ontem, dia 30, em um local conhecido como "cancha". Cada caminhoneiro tinha seu horário marcado.

Assim que chegaram ao local combinado, foram rendidos e encapuzados por um grupo de homens. Após isso, foram levados para um cativeiro. Os caminhoneiros disseram à polícia que o local era semelhante a uma casa e que ficaram trancados em um cômodo parecido com um quarto. Pela janela, era possível ver a luz do dia, e eles permaneceram nesse quarto até escurecer.

Ainda segundo o relato deles à polícia, não foram agredidos nem ameaçados e receberam uma refeição (o almoço de ontem). Os bandidos não se identificaram pelos nomes e conversavam baixo para que as vítimas não escutassem.

Eles contaram que, por volta das 22h, aproximadamente, foram retirados do quarto e encapuzados novamente. Os bandidos os levaram até a mata e os amarraram no local. Ficou apenas um deles cuidando. Depois de um tempo na mata, o bandido disse: "o caminhão de vocês estará no posto" e, em seguida, foi embora.

Os caminhoneiros passaram a noite na região da mata até conseguirem se soltar e pedir ajuda no posto, onde supostamente os caminhões estariam. Estavam molhados, pois choveu durante a noite, e suas roupas estavam muito sujas, além de estarem muito abalados, segundo o Tenente Willemann.

As características dos caminhões já foram repassadas para a PRF, e o caso será investigado pela Polícia Civil do município.