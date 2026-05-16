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Caminhonete capota na BR-262 em Anastácio

Acidente ocorreu próximo aos três novos quebra-molas que foram instalados na rodovia a poucos quilômetros do trevo da cidade

Redação

Publicado em 16/05/2026 às 07:34

Atualizado em 16/05/2026 às 07:38

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Uma caminhonete S-10 capotou na noite desta sexta-feira (15) na BR-262, em Anastácio. O acidente aconteceu em um trecho localizado entre o Rancho do Pescador e o Posto Taquaruçu.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foi acionado para atender a ocorrência, mas, ao chegar no local, o motorista e os demais ocupantes do veículo informaram que estavam bem e recusaram atendimento médico.

Recentemente, foram instalados três quebra-molas no trecho devido ao intenso trânsito de máquinas e veículos utilizados nas obras do novo trevo que fará a ligação entre a BR-262 e a BR-419.

Após o acidente, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, que realizou o controle da área e o acompanhamento da ocorrência.

Na manhã deste sábado (16), a caminhonete ainda permanecia às margens da rodovia, chamando a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.

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