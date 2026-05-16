Caminhonete capota na BR-262 em Anastácio

Acidente ocorreu próximo aos três novos quebra-molas que foram instalados na rodovia a poucos quilômetros do trevo da cidade
Você Repórter
Uma caminhonete S-10 capotou na noite desta sexta-feira (15) na BR-262, em Anastácio. O acidente aconteceu em um trecho localizado entre o Rancho do Pescador e o Posto Taquaruçu.
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foi acionado para atender a ocorrência, mas, ao chegar no local, o motorista e os demais ocupantes do veículo informaram que estavam bem e recusaram atendimento médico.
Recentemente, foram instalados três quebra-molas no trecho devido ao intenso trânsito de máquinas e veículos utilizados nas obras do novo trevo que fará a ligação entre a BR-262 e a BR-419.
Após o acidente, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, que realizou o controle da área e o acompanhamento da ocorrência.
Na manhã deste sábado (16), a caminhonete ainda permanecia às margens da rodovia, chamando a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.
Polícia Científica
Desenvolvimento
Unidade itinerante oferece orientação sobre regularização, gestão e formalização, com serviço gratuito e aberto ao público
Infraestrutura
Ação realiza limpeza e retirada de lixo, galhos e entulhos; população deve colaborar para manter terrenos limpos
Mercado de trabalho
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS