Caminhonete capota na BR-262 em Anastácio

Você Repórter

Uma caminhonete S-10 capotou na noite desta sexta-feira (15) na BR-262, em Anastácio. O acidente aconteceu em um trecho localizado entre o Rancho do Pescador e o Posto Taquaruçu.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foi acionado para atender a ocorrência, mas, ao chegar no local, o motorista e os demais ocupantes do veículo informaram que estavam bem e recusaram atendimento médico.

Recentemente, foram instalados três quebra-molas no trecho devido ao intenso trânsito de máquinas e veículos utilizados nas obras do novo trevo que fará a ligação entre a BR-262 e a BR-419.

Após o acidente, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, que realizou o controle da área e o acompanhamento da ocorrência.

Na manhã deste sábado (16), a caminhonete ainda permanecia às margens da rodovia, chamando a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.