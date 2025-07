Campanha de Resgate Vacinal contra o HPV segue até dezembro em Anastácio

Ilustrativa/Defensoria Pública

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou uma campanha de resgate da vacinação contra o HPV (papilomavírus humano), voltada a meninos e meninas de 9 a 19 anos que ainda não receberam a imunização. A ação tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a prevenção de doenças causadas pelo vírus.



A vacina protege contra vários tipos de câncer, como os de colo do útero, ânus, pênis, boca e orofaringe, além de verrugas genitais. Com a ampliação da faixa etária, a campanha busca oferecer mais proteção individual e coletiva à população.



Locais e horários de vacinação

A aplicação das doses ocorre em todas as Unidades de Saúde da Família (ESFs) do município, de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários:



Das 7h às 11h



Das 13h às 17h



As unidades ESF Umbelina, ESF Anastácio e ESF Cristo Rei também funcionam com horário estendido, das 17h às 22h, de segunda a quinta-feira.



Documentação exigida

Para receber a vacina, é necessário apresentar:



Cartão SUS

Documento de identificação com foto



Prazo da campanha

A campanha vai até dezembro de 2025, permitindo que todos os jovens incluídos no público-alvo tenham tempo suficiente para se vacinar.



A Secretaria de Saúde destaca que a vacinação representa um gesto de responsabilidade e cuidado com a própria saúde e convida os moradores a procurarem a unidade de saúde mais próxima para garantir a imunização.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!