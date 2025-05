Campanha Maio Amarelo promove conscientização no trânsito em Anastácio

Prefeitura de Anastácio

Nesta quinta-feira (22), a Prefeitura de Anastácio deu mais um passo importante na promoção da segurança no trânsito ao realizar uma ação do Maio Amarelo, campanha nacional que busca conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis nas vias públicas.

A atividade, coordenada pela Secretaria de Assistência Social com o apoio do Detran-MS, aconteceu na Ponte Roldão de Oliveira, conhecida como Ponte Velha, e contou com a participação dos alunos do Projeto Bombeiros do Amanhã.

A blitz educativa teve como objetivo alertar motoristas e pedestres sobre a necessidade de respeitar as leis de trânsito, adotando comportamentos mais responsáveis para prevenir acidentes e salvar vidas.

Durante a ação, os jovens participaram de atividades de conscientização, distribuição de materiais informativos e conversas com os condutores, reforçando a importância do respeito às sinalizações, uso do cinto de segurança e atenção ao pedestre.

Estiveram presentes na atividade a secretária de Assistência Social, Mary Beltrão, além de agentes do Detran-MS, que contribuíram com orientações e apoio técnico. A secretária destacou a relevância da iniciativa. “A conscientização começa na educação e na prática diária. Nosso objetivo é envolver toda a comunidade, especialmente os jovens, para que possam ser multiplicadores de boas atitudes no trânsito.”

A ação do Maio Amarelo em Anastácio reforça o compromisso da administração municipal em promover um trânsito mais seguro e responsável, buscando reduzir acidentes e preservar vidas. A expectativa é de que outras atividades educativas sejam realizadas ao longo do mês, envolvendo escolas, instituições e a sociedade civil, para que o tema seja cada vez mais presente na rotina de todos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!