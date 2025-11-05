Campeonato Estudantil de Anastácio começa em 18 de novembro

Divulgação

De acordo com a organização, o torneio contará com disputas em futsal, vôlei, handebol, basquete, atletismo, xadrez e futebol society, entre outras categorias. O campeonato tem como objetivo estimular a prática esportiva e a integração entre os estudantes.

A Prefeitura de Anastácio confirmou a realização de mais uma edição do Campeonato Estudantil de Anastácio (Campean), que ocorrerá de 18 de novembro a 1º de dezembro, no Ginásio Poliesportivo do município. O evento reunirá alunos das redes municipal, estadual e particular em diversas modalidades esportivas.

As escolas participantes já estão se preparando para as competições, que ocorrerão durante todo o período previsto. O público poderá acompanhar os jogos, resultados e atualizações em tempo real pelo site oficial: https://copafacil.com/31campean2025

O Campean integra o calendário anual de atividades esportivas do município e envolve a participação de professores, alunos e equipes de apoio das unidades escolares.

