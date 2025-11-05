Acessibilidade

05 de Novembro de 2025 • 12:59

Esporte

Campeonato Estudantil de Anastácio começa em 18 de novembro

O evento reunirá alunos das redes municipal, estadual e particular em diversas modalidades esportivas

Da redação

Publicado em 05/11/2025 às 09:57

Atualizado em 05/11/2025 às 10:07

A Prefeitura de Anastácio confirmou a realização de mais uma edição do Campeonato Estudantil de Anastácio (Campean), que ocorrerá de 18 de novembro a 1º de dezembro, no Ginásio Poliesportivo do município. O evento reunirá alunos das redes municipal, estadual e particular em diversas modalidades esportivas.

De acordo com a organização, o torneio contará com disputas em futsal, vôlei, handebol, basquete, atletismo, xadrez e futebol society, entre outras categorias. O campeonato tem como objetivo estimular a prática esportiva e a integração entre os estudantes.

.

O Campean integra o calendário anual de atividades esportivas do município e envolve a participação de professores, alunos e equipes de apoio das unidades escolares.

