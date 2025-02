Canil do 7º BPM encontra droga e auxilia na prisão de foragido em Anastácio

Divulgação/ PM

Entre a noite de terça-feira (04) e a madrugada de quarta-feira (05), o Canil Setorial do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou abordagens a veículos de transporte por aplicativo vindos de Corumbá. Durante a fiscalização, um automóvel foi parado e os cães farejadores indicaram a presença de drogas com um dos passageiros.



No veículo, além do motorista, estava um homem de 41 anos. Com o auxílio dos cães, os policiais encontraram aproximadamente três gramas de uma substância análoga à maconha no bolso do passageiro. Além disso, ao realizar a checagem nos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.



Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio-MS para as providências cabíveis.



A ação reforça o trabalho do 7º BPM no combate ao tráfico de drogas e na fiscalização de veículos, contribuindo para a segurança da população da região.