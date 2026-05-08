Cantora terena Dani Vallejo homenageia Anastácio

Dani Vallejo / Arquivo Pessoal

A cantora indígena Dani Vallejo prestou uma emocionante homenagem ao município de Anastácio, que celebra nesta sexta-feira (08) seus 61 anos de emancipação político-administrativa.



A artista escreveu uma canção dedicada à cidade, exaltando as memórias da infância, a simplicidade da vida no interior e a forte ligação com as raízes culturais da região. Um dos trechos mais marcantes da música destaca: “Chão de terra que o asfalto não cobriu”.



Segundo Dani Vallejo, a frase representa a essência de quem nasceu e cresceu em Anastácio, especialmente pela presença das aldeias indígenas dentro da cidade e pelas lembranças da infância vivida com liberdade e simplicidade.



“Acho que todo mundo que nasceu aí se identifica com essa parte da história, pelas aldeias que ficam na cidade e sobre brincar descalço quando a gente é criança, sem preocupação com futuro ou progresso”, destacou a cantora.



A inspiração para a composição surgiu após a mudança da artista para o Rio de Janeiro. Longe da família, dos amigos e de suas origens, Dani conta que a saudade falou mais alto e transformou sentimentos em música.



“A inspiração surgiu logo que me mudei para o Rio de Janeiro e senti o quanto é difícil estar longe das nossas raízes, sem família ou amigos por perto, forasteira totalmente. A saudade falou alto e me trouxe a letra de Anastácio como um poema pronto. Na mesma hora puxei o meu violão e pronto, nascia a canção”, relembrou.



A cantora também destacou a emoção de ter conseguido gravar a música no Rio de Janeiro ao lado de músicos que admira, tornando a homenagem ainda mais especial.



Com forte atuação na valorização da cultura indígena Terena, Dani Vallejo vem conquistando espaço na música regional ao unir identidade, ancestralidade e sentimentos vividos em suas composições. A homenagem emocionou moradores e reforçou o orgulho das raízes culturais de Anastácio em meio às comemorações de aniversário da cidade.