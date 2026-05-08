Acessibilidade

08 de Maio de 2026 • 18:53

Buscar

Últimas notícias
X
ARTE E IDENTIDADE

Cantora terena Dani Vallejo homenageia Anastácio

Com música inspirada nas raízes e na saudade da terra natal, a artista festeja o aniversário de 61 de emancipação de Anastácio através da arte

Redação

Publicado em 08/05/2026 às 15:40

Atualizado em 08/05/2026 às 15:50

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Dani Vallejo / Arquivo Pessoal

A cantora indígena Dani Vallejo prestou uma emocionante homenagem ao município de Anastácio, que celebra nesta sexta-feira (08) seus 61 anos de emancipação político-administrativa.

A artista escreveu uma canção dedicada à cidade, exaltando as memórias da infância, a simplicidade da vida no interior e a forte ligação com as raízes culturais da região. Um dos trechos mais marcantes da música destaca: “Chão de terra que o asfalto não cobriu”.

Segundo Dani Vallejo, a frase representa a essência de quem nasceu e cresceu em Anastácio, especialmente pela presença das aldeias indígenas dentro da cidade e pelas lembranças da infância vivida com liberdade e simplicidade.

“Acho que todo mundo que nasceu aí se identifica com essa parte da história, pelas aldeias que ficam na cidade e sobre brincar descalço quando a gente é criança, sem preocupação com futuro ou progresso”, destacou a cantora.

A inspiração para a composição surgiu após a mudança da artista para o Rio de Janeiro. Longe da família, dos amigos e de suas origens, Dani conta que a saudade falou mais alto e transformou sentimentos em música.

“A inspiração surgiu logo que me mudei para o Rio de Janeiro e senti o quanto é difícil estar longe das nossas raízes, sem família ou amigos por perto, forasteira totalmente. A saudade falou alto e me trouxe a letra de Anastácio como um poema pronto. Na mesma hora puxei o meu violão e pronto, nascia a canção”, relembrou.

A cantora também destacou a emoção de ter conseguido gravar a música no Rio de Janeiro ao lado de músicos que admira, tornando a homenagem ainda mais especial.

Com forte atuação na valorização da cultura indígena Terena, Dani Vallejo vem conquistando espaço na música regional ao unir identidade, ancestralidade e sentimentos vividos em suas composições. A homenagem emocionou moradores e reforçou o orgulho das raízes culturais de Anastácio em meio às comemorações de aniversário da cidade.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Futebol regional

Torneio do Trabalhador de Anastácio reúne 42 equipes de seis cidades

Cidadania

Prefeitura de Anastácio convoca beneficiários do Bolsa Família para reunião no dia 22

Interlocução

Beto Pereira visita Anastácio e Aquidauana, prestigia programa infantil reúne lideranças

Participou do lançamento do Ativamente Kids em Anastácio e foi recebido pelo prefeito Mauro do Atlântico em Aquidauana

Celebração

Anastácio comemora 61 anos com desfile cívico-militar e programação especial nesta sexta

Publicidade

ACIDENTE

Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas no centro de Anastácio

ÚLTIMAS

EMOÇÃO EM FAMÍLIA

Aquidauanense realiza sonho de assistir a jogo profissional de futebol no Paraguai

Mesmo torcedor do Corinthians, Paulinho acompanhou o confronto entre Recoleta e Santos no Paraguai e viveu uma experiência inesquecível ao lado da irmã Santina, responsável por realizar mais um de seus sonhos.

AQUIDAUANA

Homem é baleado após discussão em pesqueiro de Piraputanga

Mesmo baleada, a vítima conseguiu tomar a arma do autor e pedir ajuda a um vizinho até ser socorrida

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo