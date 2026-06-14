Capacitação fortalece gestão pública e qualifica servidores municipais em Anastácio

A Prefeitura de Anastácio promoveu, na última sexta-feira (12), uma capacitação voltada aos processos de compras e contratações públicas, reunindo servidores municipais em uma iniciativa que busca aprimorar a gestão pública e garantir maior eficiência nos serviços oferecidos à população.

O treinamento foi realizado em parceria com a Sala do Empreendedor e o Sebrae/MS, abordando temas relacionados à legislação, procedimentos administrativos e boas práticas na condução de processos de aquisição e contratação no setor público.

De acordo com a administração municipal, a qualificação dos servidores é uma ferramenta fundamental para fortalecer a transparência, a eficiência e a segurança dos processos administrativos, contribuindo diretamente para uma gestão mais moderna e responsável.

A capacitação também reforça o compromisso da Prefeitura de Anastácio com a melhoria contínua dos serviços públicos, investindo no desenvolvimento profissional das equipes que atuam em áreas estratégicas da administração municipal.

A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas ao aperfeiçoamento da gestão pública, promovendo maior qualidade no atendimento às demandas da comunidade e garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de forma cada vez mais eficiente e transparente.