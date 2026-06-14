Acessibilidade

14 de Junho de 2026 • 15:24

Buscar

Últimas notícias
X
TREINAMENTO

Capacitação fortalece gestão pública e qualifica servidores municipais em Anastácio

Açao voltada aos processos de compras e contratações públicas, reuniu servidores municipais em uma iniciativa que busca aprimorar a gestão pública e garantir maior eficiência nos serviços oferecidos à população.

Redação

Publicado em 14/06/2026 às 09:30

Atualizado em 14/06/2026 às 09:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura de Anastácio promoveu, na última sexta-feira (12), uma capacitação voltada aos processos de compras e contratações públicas, reunindo servidores municipais em uma iniciativa que busca aprimorar a gestão pública e garantir maior eficiência nos serviços oferecidos à população.

O treinamento foi realizado em parceria com a Sala do Empreendedor e o Sebrae/MS, abordando temas relacionados à legislação, procedimentos administrativos e boas práticas na condução de processos de aquisição e contratação no setor público.

De acordo com a administração municipal, a qualificação dos servidores é uma ferramenta fundamental para fortalecer a transparência, a eficiência e a segurança dos processos administrativos, contribuindo diretamente para uma gestão mais moderna e responsável.

A capacitação também reforça o compromisso da Prefeitura de Anastácio com a melhoria contínua dos serviços públicos, investindo no desenvolvimento profissional das equipes que atuam em áreas estratégicas da administração municipal.

A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas ao aperfeiçoamento da gestão pública, promovendo maior qualidade no atendimento às demandas da comunidade e garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de forma cada vez mais eficiente e transparente.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidadania

Anastácio e Aquidauana integram rede de enfrentamento à violência contra mulheres

Cronograma

Prefeitura intensifica recuperação de ruas em bairros e vilas de Anastácio

Educação

Anastácio aplica Sistema de Avaliação Municipal em estudantes do 1º ao 5º ano

Evento acontece entre os dias 9 e 12 de junho e visa diagnosticar desempenho para orientar políticas educacionais e estratégias pedagógicas

Acidente

Motociclista fica ferido após bater em amontoado de tijolos, em Anastácio

Publicidade

Saúde

Vigilância em Saúde de Anastácio realiza retirada de pneus do Ecoponto para combater dengue

ÚLTIMAS

Projeto de Lei

Beto Pereira propõe definição de critérios objetivos para nomeação em tribunais superiores

Para o deputado federal, o Projeto de Lei é apenas o ponto de partida de uma discussão mais ampla sobre o Judiciário

Luto

Sepultamento do médico Anderson Villalba acontece neste sábado em Aquidauana

Ele sofreu um infarto no dia do aniversário de 47 anos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo