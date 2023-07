Capotamento na BR-262 mata motorista e deixa criança em estado grave

Capotamento matou motorista / João Erick/ O Pantaneiro

Um acidente registrado na rodovia BR-262, entre as cidades de Anastácio e Miranda, na tarde desta quinta-feira, dia 13, matou o motorista e deixou uma criança em estado grave. O acidente ocorreu na entrada do acesso ao Distrito de Taunay a cerca de 40 km da área urbana Anastácio e vitimou uma família de bolivianos.

Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem de O Pantaneiro, a família boliviana mora em São Paulo-SP e viajava com destino à Bolívia fronteira com Corumbá-MS para visitar familiares. Havia quatro ocupantes no carro, o casal e duas crianças- um bebê de colo e outra de cerca de 9 anos.

Ainda não se sabe quais circunstâncias provocaram o acidente, mas o carro modelo Duster capotou por diversas vezes, parando às margens da pista. O motorista morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu duas vítimas - a mãe e o bebê - para o Pronto Socorro de Aquidauana. A outra criança foi transferida para Campo Grande.

Ainda segundo informações, a criança, de aproximadamente 9 anos estava consciente e desorientada com suspeita de traumatismo cranioencefálico, fratura em uma das pernas e hemorragia severa. O estado de saúde é considerado grave.

A mãe das crianças estava consciente e orientada. Ela e o bebê de colo de aproximadamente um ano tiveram ferimentos leves.

As informações constam ainda, que a mulher estava usando cinto de segurança.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou o caso.