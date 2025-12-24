Capotamento na MS-345 mobiliza Corpo de Bombeiros em Anastácio

A ocorrência foi atendida pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar na região do Posto 21
Divulgação/ Bombeiros
Um capotamento registrado na manhã de terça-feira (23) na rodovia MS-345, em Anastácio, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. A ocorrência foi atendida pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento (2º SGBM/3º GBM), na região do Posto 21, em área rural do município.
Ao chegar ao local, a guarnição de resgate encontrou um veículo que havia capotado e parado às margens da rodovia. Duas vítimas foram localizadas conscientes e orientadas, apresentando lesões provocadas pelo impacto.
As equipes realizaram os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com avaliação clínica, imobilização e restrição de movimento da coluna, conforme os protocolos de segurança. Após o atendimento inicial, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceram sob cuidados médicos.
O Corpo de Bombeiros Militar orienta os condutores a redobrarem a atenção ao trafegar por rodovias, especialmente em trechos rurais, respeitando os limites de velocidade e as condições da via.
