Acessibilidade

24 de Dezembro de 2025 • 15:18

Buscar

Últimas notícias
X
Acidente

Capotamento na MS-345 mobiliza Corpo de Bombeiros em Anastácio

A ocorrência foi atendida pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar na região do Posto 21

Da redação

Publicado em 24/12/2025 às 11:26

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Um capotamento registrado na manhã de terça-feira (23) na rodovia MS-345, em Anastácio, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. A ocorrência foi atendida pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento (2º SGBM/3º GBM), na região do Posto 21, em área rural do município.

Ao chegar ao local, a guarnição de resgate encontrou um veículo que havia capotado e parado às margens da rodovia. Duas vítimas foram localizadas conscientes e orientadas, apresentando lesões provocadas pelo impacto.

As equipes realizaram os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com avaliação clínica, imobilização e restrição de movimento da coluna, conforme os protocolos de segurança. Após o atendimento inicial, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceram sob cuidados médicos.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta os condutores a redobrarem a atenção ao trafegar por rodovias, especialmente em trechos rurais, respeitando os limites de velocidade e as condições da via.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Bombeiros temporários promovem ação solidária e levam alegria a crianças em Santa Rita do Pardo

• Corpo de Bombeiros atende acidente de trânsito no Águas do Miranda

• Queda de raio deixa sistema dos Bombeiros de Miranda indisponível

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Artigos

Cantata de Natal emociona fiéis na Nações de Deus em Anastácio

Bombeiros

Acidente entre carro e viatura é registrado em Anastácio

Briga

Sumiço de pernil de porco termina em agressão em Anastácio

Motociclista fica ferida após queda em rotatória no Centro de Anastácio

Cristo Rei FC de Anastácio participa de rodada em Terenos

Confira as fotos do Natal Cidade Feliz em Anastácio

Fim de ano

Praça Arandu recebe Papai Noel em festa na Cidade Feliz

Publicidade

Ocorrência

Motociclista fica ferida após queda em rotatória no Centro de Anastácio

ÚLTIMAS

Mobilização social

Grêmios fortalecem protagonismo juvenil na prevenção à violência contra mulheres

Mais de 97% das nossas escolas contam com Grêmios Estudantis ativos, e a formação conjunta com a Secretaria de Estado da Cidadania e a Subsecretaria da Juventude

Atendimentos

Confira o que abre e o que fecha nos serviços de fim de ano

Além do Natal, outras datas de fim de ano também influenciam no funcionamento normal de serviços públicos e privados, como a véspera de Ano-Novo e o 1º de janeiro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo