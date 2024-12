Carreta carregada de carvão tomba na BR-262, em Anastácio

João Éric / O Pantaneiro

Uma carreta carregada com carvão tombou na tarde desta quarta-feira (4) na BR-262 em Anastácio, ao tentar contornar o trevo na saída para Miranda.

Apesar do acidente, o motorista do veículo não sofreu ferimentos.

A carga de carvão foi espalhada pela pista, obstruindo parcialmente o trânsito. Equipes de emergência foram acionadas e trabalham para remover o material e liberar a via o mais rápido possível.

Segundo informações, a carreta havia partido de Nioaque e tinha como destino a cidade de Corumbá. As causas do acidente ainda não foram confirmadas, mas acredita-se que o peso da carga e a velocidade ao fazer o contorno da rotatória possam ter contribuído para o tombamento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para controlar o tráfego e apurar as circunstâncias do incidente. Motoristas que trafegam pela região são orientados a redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas até que a pista seja totalmente liberada.

Essa é uma área conhecida por registros frequentes de acidentes, o que reforça a necessidade de melhorias estruturais e sinalização mais efetiva para garantir a segurança dos condutores.

Veja mais fotos: