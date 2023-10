Carreta do Amor oferece Exame de Mamografia em Anastácio

Carreta estará em Anastácio / Ronald Regis

A cidade de Anastácio se prepara para receber a "Carreta do Amor," um projeto itinerante que oferece exames de mamografia gratuitos. As datas marcadas para esse serviço vital são os dias 17, 18 e 19 de outubro de 2023.

O exame de mamografia é essencial na detecção precoce do câncer de mama, aumentando significativamente as chances de tratamento bem-sucedido. Portanto, é de suma importância que as mulheres de 40 a 69 anos, que não tenham realizado o exame nos últimos 2 anos, aproveitem essa oportunidade.

Para agendar seu exame, é necessário comparecer ao ESF da sua área até o dia 06 de outubro de 2023, sexta-feira. Além disso, as interessadas devem levar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

As vagas são limitadas, e a Carreta do Amor espera poder atender o maior número possível de mulheres, contribuindo para a saúde e bem-estar da comunidade de Anastácio.

Não perca essa oportunidade importante para sua saúde. Agende seu exame de mamografia e faça parte dessa iniciativa que visa proteger e cuidar das mulheres da região. Lembre-se, a prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável.