Carreta vai parar dentro de rio após acidente na ponte Taquarussu

Ronald Régis/ O Pantaneiro

Um acidente foi registrado na manhã de hoje (26), na rodovia BR-202, na Ponte do Taquarussu.



Conforme apurado pelo Jornal O Pataneiro, a parte de trás de uma carreta bitrem foi parar nas águas do rio.



A carreta estava com carregamento de ferro, vindo de Campo Grande, sentido Anastácio. O motorista não se feriu.



No momento do acidente, a polícia rodoviária teve que interditar os dois sentidos da pista. Houve um congestionamento de quilômetros de veículos parados, mas neste momento já foi retirada a carreta e o trânsito está normal.



Um guincho ajudou na retirada da parte da carreta que ficou por cima da ponte. A parte da proteção da ponte de concreto foi toda quebrada com o acidente.