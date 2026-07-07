Carro avariado revela força da colisão que matou gestante e bebê

Veículo foi abandonado próximo ao posto de saúde; buscas pelo motorista continuam
Polícia Militar encontrou o automóvel próximo ao posto de saúde de Anastácio / Você Repórter/O Pantaneiro
Abandonado pelo motorista, o carro Fiat/Idea envolvido no trágico acidente registrado na noite desta segunda-feira (06), em Anastácio, foi encontrado com danos significativos que evidenciam a violência da colisão com a motocicleta. O caso resultou nas mortes da gestante Ana Rita Morais, de 19 anos, e do bebê que ela esperava. O condutor da moto sobreviveu.
A dianteira e toda a lateral direita do carro tiveram avarias, com farol quebrado, porta amassada, retrovisor arrancado e vidros estilhaçados. Destroços também foram encontrados no cruzamento das ruas 27 de Julho e Hilário Benício de Arruda, no bairro Jardim Campanário, onde ocorreu a colisão.
Após fugir sem prestar socorro às vítimas, o motorista abandonou o carro na Travessa Ragalzi. A Polícia Militar encontrou o automóvel próximo ao posto de saúde de Anastácio.
Os ocupantes da moto foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O condutor estava bastante desorientado, mas sobreviveu. Já Ana Rita, que vinha na garupa e estava grávida de oito meses, apresentou quadro gravíssimo, com hemorragia no nariz e na boca, além de outros ferimentos.
Ela chegou a ser encaminhada com vida ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, mas não resistiu. Apesar dos esforços da equipe médica, que realizou uma cesariana de emergência, o bebê também não sobreviveu.
Na manhã desta terça-feira (07), o automóvel passou por perícia da Polícia Científica, que busca reunir elementos para esclarecer as circunstâncias do acidente e auxiliar na identificação do condutor, que continua sendo procurado pelas autoridades.
Ação preventiva
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Oportunidades
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