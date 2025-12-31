Carro capota próximo à entrada do Assentamento Monjolinho

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar em Aquidauana foi acionado na tarde do dia 30 de dezembro de 2025, por volta das 18h08, para atendimento a um sinistro de trânsito do tipo capotamento na rodovia MS-347, aproximadamente a dois quilômetros da entrada do Assentamento Monjolinho.

No local, a guarnição encontrou um veículo capotado às margens da rodovia, com a bateria desconectada e sem a presença do condutor. Em contato com o rádio-operador, a equipe foi informada de que as vítimas já haviam sido socorridas por terceiros e encaminhadas ao Hospital de Nioaque.

As informações foram repassadas à Polícia Rodoviária Estadual para as providências cabíveis. Após a realização dos procedimentos de segurança, a guarnição retornou à base.

De acordo com informações preliminares, aparentemente o condutor perdeu o controle da direção na curva, vindo a capotar. O trecho onde ocorreu o acidente encontra-se em obras. O veículo envolvido é um Hyundai HB20, cor vermelha, que sofreu danos de grande monta, sendo considerado perda total.