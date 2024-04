Carro colide em caminhão estacionado e motorista se fere

Colisão em Anastácio / O Pantaneiro

Um carro Ford Ecosport colidiu com um caminhão estacionado e o motorista, de 57 anos, ficou ferido. O acidente ocorreu por volta das 17h30 de ontem (1º), em frente ao Parque dos Ipês, em Anastácio.

De acordo com informações obtidas pelo O Pantaneiro, o condutor do carro estava consciente e orientado, caminhando com dores no tórax e um ferimento contuso no braço direito.