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TRÂNSITO

Carro e moto colidem no trevo em Anastácio (MS)

Motociclista foi atendido pelo SAMU

Redação

Publicado em 17/04/2026 às 14:41

Atualizado em 17/04/2026 às 16:02

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Toninho Welton/O Pantaneiro

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta sexta-feira (17), no trevo do Parque dos Ipês, em Anastácio (MS). A colisão mobilizou equipes de atendimento de emergência e chamou a atenção de moradores que passavam pelo local.

De acordo com informações preliminares, o motociclista ficou ferido após o impacto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros socorros ainda no local.

Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde do município. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a gravidade dos ferimentos.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Testemunhas relataram que a colisão ocorreu no trevo, ponto conhecido pelo intenso fluxo de veículos, especialmente em horários de maior movimento.

Autoridades devem apurar as causas do acidente. O trânsito na região ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.

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