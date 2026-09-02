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Abordagem certeira

Carro furtado em São Paulo é recuperado pela PM em Anastácio

Crime foi registrado na última segunda-feira, em São José do Rio Preto; motorista levaria o veículo para a Bolívia

Redação O Pantaneiro

Publicado em 02/09/2026 às 08:01

Atualizado em 02/09/2026 às 17:07

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Carro Fiat/Strada pertence a um trabalhador de São José do Rio Preto / Divulgação

Uma carro Fiat/Strada com registro de furto no estado de São Paulo foi recuperado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (01º), na região de Anastácio. O veículo foi localizado durante uma abordagem na BR-262 e seria levado para a Bolívia, conforme admitiu o próprio motorista, que acabou preso.

A ocorrência mobilizou equipes da Radiopatrulha e do Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas) do 7º BPM, após os policiais receberem informações de que um veículo com registro de furto estaria nas proximidades do município.

Os agentes seguiram para a rodovia e localizaram o veículo Fiat/Strada. Durante a checagem dos dados na abordagem, as equipes constataram que o automóvel havia sido furtado na segunda-feira (31), em São José do Rio Preto (SP).

Conforme apurado pela reportagem de O Pantaneiro, o carro foi levado enquanto o motorista realizava uma entrega na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim Moyses Miguel Haddad.

A vítima estacionou em frente a um estabelecimento comercial e entrou no imóvel por alguns instantes para concluir o serviço. Nesse intervalo, imagens de câmeras de segurança registraram um homem caminhando pela calçada e entrando no veículo do trabalhador do interior paulista. Em seguida, o suspeito deixou o local conduzindo a Strada.

Suspeito confessa participação

Durante a abordagem em Anastácio, o homem que dirigia o automóvel confessou aos policiais que também participou do crime, além de revelar que estava a caminho da Bolívia.

Diante da situação, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. As equipes da PM também apresentaram o veículo recuperado na unidade.

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