Carro pega fogo e bombeiros sao acionados em Anastácio

João Éric / O Pantaneiro

Um veículo Fiat Uno pegou fogo na Rua 27 de Julho, em Anastácio, na noite desta quarta-feira (12),. O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado por populares por volta das 21h e conseguiu conter as chamas antes que o incêndio causasse maiores danos. Não houve vítimas.



De acordo com informações apuradas pelo jornal O Pantaneiro, a proprietária do veículo havia acabado de sair da igreja e, ao dar a partida, percebeu o fogo se iniciando no compartimento do motor. Rapidamente, ela e o filho deixaram o carro em segurança, enquanto pessoas que estavam no local acionaram os bombeiros.



As chamas se espalharam para o interior do automóvel, mas foram controladas pela equipe de resgate. A Polícia Militar esteve no local para dar apoio à ocorrência e interditou a via para garantir a segurança durante o trabalho dos bombeiros.



As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.