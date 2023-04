Carro roubado em Campo Grande é recuperado pela PRF em Anastácio

A PRF teve que fazer disparos contra o pneu para proteger e evitar que ele entrasse em Anastácio / O Pantnaeiro

Um veículo modelo Fiat Pulse, foi localizado próximo ao perímetro urbano de Anastácio, o condutor do veículo havia entrado em um posto quando os policiais avistaram ele e o carro, que o destino a Bolívia.

Segundo apurado pela, a reportagem, o carro foi tomado de assalto no sábado,1°, por volta das 5h de uma mulher em Campo Grande, quando avisaram a Polícia Rodoviária Federal, eles já armaram um cerco próximo à cidade que fazem divisa com a Bolívia.



Por volta das 7h, os federais avistaram o carro entrando em um posto de combustível, quando foram fazer a abordagem, o condutor tentou atropelar os policiais jogando o carro em cima deles.



Os agentes tiveram que fazer disparos contra o pneu para proteger e evitar que ele entrasse em Anastácio. Com o pneu estourado o carro rodou na pista, os dois que ocupavam o carro saíram correndo e se embrenharam no mato, mas por sorte a força tática da Polícia Militar conseguiu localizar os dois homens.



O condutor do veículo tem 20 anos e tem passagens por tráfico de drogas, já o passageiro era um menor de idade e tem passagens por receptação. Ele contou que pegou o carro na região dos parques dos poderes e teria de levar o carro até Corumbá.

Não foi comprovado que foi eles que fizeram o assalto e vão responder por receptação e foram encaminhados para a DP de Anatácio, o mais velho pagou a fiança e saiu o outro foi entregue a família.