Carro vai parar em valeta durante manhã chuvosa em Anastácio

Acidente foi registrado na entrada do Cristo Rei; imagens foram enviadas através do canal Você Repórter
Acidente registrado na manhã desta quarta-feira / Você Repórter/O Pantaneiro
Um carro foi encontrado por populares dentro de uma valeta lateral na entrada do bairro Cristo Rei, em Anastácio, nesta quarta-feira (26). O acidente ocorreu durante a manhã chuvosa e chamou a atenção de quem passava pelo local.
As imagens e vídeos mostram o veículo, de cor preta, parcialmente inclinado na valeta, com populares ao redor. Ainda não há, no entanto, informações sobre pessoas feridas ou as circunstâncias do acidente.
Tem alguma notícia, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação de O Pantaneiro e ajude a informar a população de Aquidauana, Anastácio e região pelo WhatsApp (67) 9 9856-0000.
Você Repórter
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