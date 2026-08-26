Carro vai parar em valeta durante manhã chuvosa em Anastácio

Acidente registrado na manhã desta quarta-feira / Você Repórter/O Pantaneiro

Um carro foi encontrado por populares dentro de uma valeta lateral na entrada do bairro Cristo Rei, em Anastácio, nesta quarta-feira (26). O acidente ocorreu durante a manhã chuvosa e chamou a atenção de quem passava pelo local.

As imagens e vídeos mostram o veículo, de cor preta, parcialmente inclinado na valeta, com populares ao redor. Ainda não há, no entanto, informações sobre pessoas feridas ou as circunstâncias do acidente.

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