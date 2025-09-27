Acessibilidade

27 de Setembro de 2025 • 12:34

Fogo

Casa é atingida por incêndio durante a madrugada em Anastácio

As causas do incêndio ainda não foram identificadas

Da redação

Publicado em 27/09/2025 às 09:20

Atualizado em 27/09/2025 às 09:46

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Anastácio na madrugada deste sábado (27), em uma residência localizada na Rua Benício Pereira Mendes, região alta da cidade.

As equipes foram acionadas por volta das 2h50 e, ao chegarem ao local, encontraram a casa, de cinco cômodos, trancada e vazia, com dois focos distintos de fogo: um na sala e outro em um dos quartos.

Para acessar o interior do imóvel, os bombeiros precisaram arrombar a porta. O combate às chamas demandou cerca de mil litros de água.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

