Casa é atingida por incêndio durante a madrugada em Anastácio

As causas do incêndio ainda não foram identificadas
Divulgação/ Bombeiros
Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Anastácio na madrugada deste sábado (27), em uma residência localizada na Rua Benício Pereira Mendes, região alta da cidade.
As equipes foram acionadas por volta das 2h50 e, ao chegarem ao local, encontraram a casa, de cinco cômodos, trancada e vazia, com dois focos distintos de fogo: um na sala e outro em um dos quartos.
Para acessar o interior do imóvel, os bombeiros precisaram arrombar a porta. O combate às chamas demandou cerca de mil litros de água.
As causas do incêndio ainda não foram identificadas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
LuizHidro promove palestra sobre saúde emocional para colaboradores em Anastácio
Calor e chuvas irregulares marcam a primavera de 2025 em Aquidauana e Anastácio
Prefeitos de Aquidauana e Anastácio oficializam filiação ao PL
Resolução
A iniciativa vai permitir que acadêmicos de Letras, Matemática e Pedagogia realizem estágio supervisionado em escolas públicas
Tragédia
Corpos das vítimas do acidente estão em Campo Grande
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS