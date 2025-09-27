Casa é atingida por incêndio durante a madrugada em Anastácio

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Anastácio na madrugada deste sábado (27), em uma residência localizada na Rua Benício Pereira Mendes, região alta da cidade.



As equipes foram acionadas por volta das 2h50 e, ao chegarem ao local, encontraram a casa, de cinco cômodos, trancada e vazia, com dois focos distintos de fogo: um na sala e outro em um dos quartos.



Para acessar o interior do imóvel, os bombeiros precisaram arrombar a porta. O combate às chamas demandou cerca de mil litros de água.



As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!