Casal é preso em Anastácio com carro furtado do Espírito Santo

PRF / Divulgação

Casal, de 22 anos e 26 anos, foi preso em Anastácio, no último dia 5, com um carro furtado de Vitória, no Espírito Santo.

Conforme registro policial, por volta das 10h, policiais rodoviários federais abordaram na BR-262, em Anastácio, um carro VW T Cross Tsi, de cor cinza conduzido pelo homem de 22 anos e a passageira, de 26.

Ambos informaram estar viajando para o Mato Grosso para visitar uma tia doente.



Entretanto, ao consultar os sistemas, a equipe encontrou um registro de apropriação indébita, conforme registrado no BO 53908029, na Delegacia Especializada no Roubo e Furto de Veículos em Vitória/ES.



O casal foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.