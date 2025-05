Casal é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma no centro de Anastácio

Divulgação/ PM

Um casal foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (15) por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, durante ação do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) na Avenida Manoel Murtinho, no centro de Anastácio.



Os suspeitos, um homem de 35 anos e uma mulher de 34, foram abordados após denúncias e encontrados com 71 gramas de cocaína fracionadas em 69 trouxinhas, além de 59 gramas de pasta base divididas em 26 porções. No local também foram apreendidos uma pistola Taurus calibre 7.65 com oito munições, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, R$ 11 em espécie e 139 embalagens plásticas usadas para acondicionar drogas.



A arma estava escondida em uma mala na residência do casal, que, segundo a PM, atuava no fornecimento de entorpecentes a pontos de venda da cidade.



Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. O caso foi registrado pelos crimes de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo (Art. 12 da Lei 10.826/03).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!