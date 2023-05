Casal é vítima de estelionatários que vendiam perfumes falsificados em Anastácio

Ilustrativa - Facebook

Um casal, de 26 e 25 anos, estavam limpando a frente da sua casa na região central de Anastácio, quando foram abordados por supostos vendedores de perfume importado para serem revendidos pela quantia de R$100,00.

Em determinado momento o valor foi diminuído de 50,00 para 25,00 reais, após muita insistência a vítima comprou quatro perfumes (supostamente originais) por 420,00 para presenteá-los, tendo em vista a data comemorativa do dia das mães.

Após os vendedores irem embora, o homem conferiu os supostos perfumes e foi observado que seriam de péssima qualidade, não apresentando a fragrância original, aparentando ser perfumes falsificados.

A vítima conseguiu anotar as placas do veículo Fiat Toro preta REN-8H06, com detalhes cromados, ocupado por duas crianças, duas mulheres, um homem cabelo liso, todos fumante, aparentando serem ciganos.

O caso foi registrado na delegacia de Policia Civil onde o caso será investigado.