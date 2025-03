Casal fica ferido apÃ³s sofrer queda de moto na BR-262

SAMU, Divulgação

Um casal, o homem de 41 anos e a mulher, de 48, ficou ferido após cair da moto em que estavam, na BR-262, próximo a ponte do rio Taquaruçu, em Anastácio. O acidente ocorreu no sábado (22).

Por volta das 18h30m do sábado, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender um sinistro de trânsito no local.



Os socorristas encontraram a dupla caída no chão. O motociclista relatou que ia de Campo Grande para Aquidauana quando um veículo não identificado o fechou. Isso fez com que ele perdesse o controle de direção da moto XRE e ele e sua namorada caíram.



O homem apresentava suspeita de fratura na face (rosto), e escoriações pelo corpo. A mulher sofreu escoriações e apresentava suspeita de fratura no braço esquerdo, mas ambos foram socorridos consciente e orientados.



A equipe do Samu conduziu as duas vítimas ao Pronto Socorro onde ficou aos cuidados da equipe médica.