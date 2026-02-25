CCZ de Anastácio disponibiliza cães e gatos para adoção responsável

Interessados podem escolher um dos pets disponíveis e entrar em contato pelo telefone (67) 99287-3667, por ligação ou WhatsApp, ou procurar a Vigilância em Saúde, localizada na Rua 08 de Maio, nº 290, Centro
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Anastácio está com cães e gatos disponíveis para adoção. Os animais foram resgatados após situações de abandono ou maus-tratos e aguardam por novos lares.
Interessados podem escolher um dos pets disponíveis e entrar em contato pelo telefone (67) 99287-3667, por ligação ou WhatsApp, ou procurar a Vigilância em Saúde, localizada na Rua 08 de Maio, nº 290, Centro.
Para realizar a adoção, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo órgão. O adotante deve ter 18 anos ou mais, apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de assinar termo de responsabilidade.
Também é exigido que o interessado possua espaço adequado para acolher o animal, condição que será verificada por meio de visita prévia da médica-veterinária responsável. O adotante deve assegurar alimentação adequada e acompanhamento veterinário ao pet.
Música
Proerd retorna às escolas municipais de Anastácio para primeiro semestre de 2026
Projeto com cães treinados vai oferecer cinoterapia para crianças autistas em Anastácio
Morre aos 90 anos Adão da Costa, filho de pioneiros de Anastácio
Tráfico
Jovem de 21 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas após contradições em fiscalização de rotina
Luto
Atualmente Maria de Lurdes morava em Primavera do Leste
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS