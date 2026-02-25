CCZ de Anastácio disponibiliza cães e gatos para adoção responsável

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Anastácio está com cães e gatos disponíveis para adoção. Os animais foram resgatados após situações de abandono ou maus-tratos e aguardam por novos lares.



Interessados podem escolher um dos pets disponíveis e entrar em contato pelo telefone (67) 99287-3667, por ligação ou WhatsApp, ou procurar a Vigilância em Saúde, localizada na Rua 08 de Maio, nº 290, Centro.



Para realizar a adoção, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo órgão. O adotante deve ter 18 anos ou mais, apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de assinar termo de responsabilidade.



Também é exigido que o interessado possua espaço adequado para acolher o animal, condição que será verificada por meio de visita prévia da médica-veterinária responsável. O adotante deve assegurar alimentação adequada e acompanhamento veterinário ao pet.