Acessibilidade

11 de Dezembro de 2025 • 23:25

Buscar

Últimas notícias
X
Responsabilidade

CCZ de Anastácio incentiva adoção responsável de cães e gatos no fim de ano

Para adotar, é necessário cumprir alguns critérios que garantem o bem-estar do animal

Da redação

Publicado em 11/12/2025 às 21:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A iniciativa reforça que a adoção deve ser um ato consciente, pautado no compromisso diário com respeito e dedicação / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A prefeitura de Anastácio, por meio da Vigilância em Saúde, incentiva a população a considerar a adoção responsável como um gesto de transformação e cuidado, neste fim de ano. O Centro de Controle de Zoonoses abriga atualmente diversos cães e gatos que foram vítimas de abandono ou maus-tratos, todos à espera de uma família disposta a oferecer um lar seguro e afetuoso.

Os animais disponíveis para adoção, muitos deles com histórias de resiliência e superação, são cuidados pela equipe municipal e aguardam a oportunidade de recomeçar. “Cada olhar, cada gesto, revela um pedido silencioso por cuidado, acolhimento e a chance de recomeçar”, destacou a prefeitura em comunicado, sensibilizando a comunidade para a causa.

Para adotar, é necessário cumprir alguns critérios que garantem o bem-estar do animal: ter mais de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência, assinar um termo de responsabilidade, possuir espaço adequado para acolher o pet (com visita prévia da veterinária responsável) e comprometer-se a oferecer alimentação de qualidade e assistência veterinária regular.

Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 99287-3667, via ligação ou WhatsApp, ou procurar diretamente a Vigilância em Saúde, localizada na Rua 8 de Maio, nº 290, Centro. A equipe está disponível para apresentar os animais, tirar dúvidas e orientar sobre o processo de adoção.

A iniciativa reforça que a adoção deve ser um ato consciente, pautado no compromisso diário com respeito e dedicação. “A adoção não é apenas um ato de amor; é um compromisso diário com respeito, cuidado e dedicação. Para esses animais, pode ser o começo de uma vida inteira de gratidão”, finalizou a prefeitura.

Além de oferecer um novo lar aos animais, a ação contribui para a redução do número de animais abandonados nas ruas, promove a conscientização sobre posse responsável e fortalece os laços entre a comunidade e a causa animal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Anastácio

Mulher tem fratura exposta após acidente de moto em Anastácio

Alerta

Sistema de Cadastro Único ficará indisponível para manutenção em Anastácio

Título inédito

Anastácio conquista vice-campeonato na Copa Assomasul e garante acesso à Série A

O time foi formado por secretários, vereador e servidores públicos, demonstrando integração entre poder público e esporte

Quebrando Barreiras!

Escola pública de Anastácio celebra formatura inédita em Balneário Camboriú

Publicidade

Trânsito

Acidente fatal na MS-162 mobiliza operação de socorro sob chuva intensa em Anastácio

ÚLTIMAS

Educação

Prefeitura de Aquidauana assinará ordem de serviço para novo CMEI no Bairro Alto

A construção do novo CMEI representa um importante investimento na rede pública de ensino do município

Ação educativa

Aquidauana lança campanha de fim de ano contra álcool ao volante

Com o lema "Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante", a atividade quer sensibilizar os condutores

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo