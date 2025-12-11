CCZ de Anastácio incentiva adoção responsável de cães e gatos no fim de ano

A iniciativa reforça que a adoção deve ser um ato consciente, pautado no compromisso diário com respeito e dedicação / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A prefeitura de Anastácio, por meio da Vigilância em Saúde, incentiva a população a considerar a adoção responsável como um gesto de transformação e cuidado, neste fim de ano. O Centro de Controle de Zoonoses abriga atualmente diversos cães e gatos que foram vítimas de abandono ou maus-tratos, todos à espera de uma família disposta a oferecer um lar seguro e afetuoso.

Os animais disponíveis para adoção, muitos deles com histórias de resiliência e superação, são cuidados pela equipe municipal e aguardam a oportunidade de recomeçar. “Cada olhar, cada gesto, revela um pedido silencioso por cuidado, acolhimento e a chance de recomeçar”, destacou a prefeitura em comunicado, sensibilizando a comunidade para a causa.

Para adotar, é necessário cumprir alguns critérios que garantem o bem-estar do animal: ter mais de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência, assinar um termo de responsabilidade, possuir espaço adequado para acolher o pet (com visita prévia da veterinária responsável) e comprometer-se a oferecer alimentação de qualidade e assistência veterinária regular.

Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 99287-3667, via ligação ou WhatsApp, ou procurar diretamente a Vigilância em Saúde, localizada na Rua 8 de Maio, nº 290, Centro. A equipe está disponível para apresentar os animais, tirar dúvidas e orientar sobre o processo de adoção.

A iniciativa reforça que a adoção deve ser um ato consciente, pautado no compromisso diário com respeito e dedicação. “A adoção não é apenas um ato de amor; é um compromisso diário com respeito, cuidado e dedicação. Para esses animais, pode ser o começo de uma vida inteira de gratidão”, finalizou a prefeitura.

Além de oferecer um novo lar aos animais, a ação contribui para a redução do número de animais abandonados nas ruas, promove a conscientização sobre posse responsável e fortalece os laços entre a comunidade e a causa animal.

