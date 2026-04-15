CEAME-TEA promove ação educativa para crianças com autismo em Anastácio

Terapeuta ocupacional e dentista ensinaram técnicas de higiene bucal
Os responsáveis também receberam orientações sobre como auxiliar as crianças no processo / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
O Centro Ambulatorial Especializado no Transtorno do Espectro Autista (CEAME-TEA) de Anastácio realizou na terça-feira, dia 14, uma ação voltada ao desenvolvimento da autonomia das crianças atendidas na unidade. A atividade foi conduzida pela terapeuta ocupacional Lourdes Mara em parceria com a dentista Laura Gabriela, com o objetivo de ensinar técnicas de escovação e cuidados diários com a higiene bucal.
A iniciativa trabalhou as Atividades de Vida Diária (AVD), fundamentais para a independência dos pacientes. Entre os benefícios proporcionados estão a dessensibilização, auxílio na autorregulação, estímulo à coordenação motora, à atenção, concentração e percepção, além da ampliação da aceitação de novas texturas e temperaturas.
Para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o simples ato de escovar os dentes pode ser desafiador e até doloroso. A ação buscou tornar esse momento mais suportável e rotineiro, promovendo qualidade de vida e bem-estar.
Os responsáveis também receberam orientações sobre como auxiliar as crianças no processo, além de informações sobre o funcionamento do atendimento odontológico na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e na atenção especializada, bem como a periodicidade recomendada para o tratamento.
Estiveram presentes a primeira-dama Valquíria Prates, o secretário de Saúde João Fernando Guessy Braga, a coordenadora da Atenção Especializada em Saúde (AES) Tainara Nunes, a coordenadora do CEAME-TEA Larissa Urunaga, além da equipe do centro e da equipe de Odontologia.
A ação reforça o compromisso do CEAME-TEA com o cuidado integral e humanizado dos pacientes com TEA, ampliando as estratégias terapêuticas para além do ambiente clínico e envolvendo as famílias no processo de desenvolvimento e autonomia.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
O Rasta Viajero
Com nove anos de estrada e 13 países percorridos, José Pablo o Rasta Viajero traz sua jornada de desapego e coragem para o Mato Grosso do Sul.
FINAL DE SEMANA
Evento irá reunir comunidade para um delicioso churrasco e muita confraternização
Saúde
A Maternidade e a Policlínica serão construídas ao lado do futuro Hospital Regional de Corumbá
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS