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Educação

CEAME-TEA promove ação educativa para crianças com autismo em Anastácio

Terapeuta ocupacional e dentista ensinaram técnicas de higiene bucal

Da redação

Publicado em 15/04/2026 às 13:13

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Os responsáveis também receberam orientações sobre como auxiliar as crianças no processo / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O Centro Ambulatorial Especializado no Transtorno do Espectro Autista (CEAME-TEA) de Anastácio realizou na terça-feira, dia 14, uma ação voltada ao desenvolvimento da autonomia das crianças atendidas na unidade. A atividade foi conduzida pela terapeuta ocupacional Lourdes Mara em parceria com a dentista Laura Gabriela, com o objetivo de ensinar técnicas de escovação e cuidados diários com a higiene bucal.

A iniciativa trabalhou as Atividades de Vida Diária (AVD), fundamentais para a independência dos pacientes. Entre os benefícios proporcionados estão a dessensibilização, auxílio na autorregulação, estímulo à coordenação motora, à atenção, concentração e percepção, além da ampliação da aceitação de novas texturas e temperaturas.

Para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o simples ato de escovar os dentes pode ser desafiador e até doloroso. A ação buscou tornar esse momento mais suportável e rotineiro, promovendo qualidade de vida e bem-estar.

Os responsáveis também receberam orientações sobre como auxiliar as crianças no processo, além de informações sobre o funcionamento do atendimento odontológico na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e na atenção especializada, bem como a periodicidade recomendada para o tratamento.

Estiveram presentes a primeira-dama Valquíria Prates, o secretário de Saúde João Fernando Guessy Braga, a coordenadora da Atenção Especializada em Saúde (AES) Tainara Nunes, a coordenadora do CEAME-TEA Larissa Urunaga, além da equipe do centro e da equipe de Odontologia.

A ação reforça o compromisso do CEAME-TEA com o cuidado integral e humanizado dos pacientes com TEA, ampliando as estratégias terapêuticas para além do ambiente clínico e envolvendo as famílias no processo de desenvolvimento e autonomia.

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