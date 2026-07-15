Ceame-TEA promove Festa Julina para crianças atendidas em Anastácio

Ações como a festa julina buscam fortalecer o acolhimento oferecido às crianças atendidas / Divulgação

O Ceame-TEA (Centro Ambulatorial Especializado em Transtorno do Espectro Autista) promoveu, na manhã desta terça-feira (14), uma festa julina voltada às crianças atendidas pela unidade, em Anastácio. A programação proporcionou momentos de lazer, integração e convivência entre os pacientes, familiares e profissionais da saúde.

A iniciativa contou com apresentações, atividades recreativas e um lanche especial preparado para as crianças, encerrando a manhã em clima de confraternização e alegria.

Participaram da programação o secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, a coordenadora da Atenção Especializada, Tainara Nunes, a coordenadora do Ceame-TEA, Larissa Urunaga, além da equipe multiprofissional responsável pelo atendimento na unidade.

Segundo a Prefeitura de Anastácio, ações como a festa julina buscam fortalecer o acolhimento oferecido a quem é atendido pelo centro, promovendo momentos de socialização e contribuindo para o bem-estar dos pacientes e de suas famílias. O CEAME-TEA oferece atendimento especializado a crianças com TEA. No espaço, são desempenhadas atividades voltadas ao acompanhamento, estímulo ao desenvolvimento e apoio às famílias, por meio de uma equipe multidisciplinar.

*Fotos: Divulgação